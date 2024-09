Stroncata dalla malattia a 51 anni. La corsa per salvare i suoi cani

Eleonora se n’è andata, ma i colori del suo Arcobaleno rimangono. Eleonora Zanon aveva 51 anni e origini trentine, ma era a Pennabilli che aveva trovato casa e soprattutto l’aveva fatta trovare a tanti cani che un futuro non l’avrebbero avuto. Vecchi, malati, alcuni con gravi problemi di mobilità. Eleonora li aveva accolti nel suo ricovero Arcobaleno di Nuvola Odv che gestiva assieme al compagno Francesco. Poi quella diagnosi che aveva cambiato tutto. Era il 2023. Nel marzo di quest’anno aveva lanciato un appello sui sui social. "Sto combattendo contro un cancro al IV stadio metastatico – scriveva il 21 marzo – e ho appena finito il terzo ciclo della seconda chemioterapia. Sono cure durissime da affrontare", ma Eleonora combatteva quella battaglia pensando a loro, "ai tanti bimbi pelosi" come li chiamava. Poi l’aggravarsi delle sue condizioni di salute all’inizio dell’estate. Da tempo si trovava nell’hospice dell’Infermi di Rimini. Ed è qui che le amiche, volontarie come lei votate al benessere degli animali, la seguivano quotidianamente fino a quando, un giorno, hanno pensato di portare a Eleonora uno dei suo ‘bimbi pelosi’. "Grazie al personale dell’hospice che non finiremo mai di ringraziare per quanto fa ogni giorno, abbiamo portato Ciube, un cagnolino paralizzato che non riesce a muoversi autonomamente – racconta Uliana –. È stato bello vedere Eleonora con Ciube. La presenza di animali ha un grande effetto sulle persone che stanno affrontando un percorso tanto difficile".

Eleonora ha salutato tutti venerdì scorso. Tanti i messaggi sui social che ne ricordano la bontà d’animo. Una persona speciale come viene descritta nelle parole di Marilena: "Il mondo ha perso una delle anime più belle, generose, dolci e sensibili". Ma il mondo non ha perso l’Arcobaleno di Eleonora. Quella luce c’è ancora e gli amici hanno deciso di farla splendere anche in futuro. Per aiutare il ricovero dove oggi si trovano circa una sessantina di animali, gli amici hanno organizzato una raccolta di cibo dedicata agli ospiti della struttura. Si svolgerà sabato dalle 9 alle 19 all’Isola dei Tesori in via della Fiera 10 a Rimini. Ma prima, quanti vorranno dare l’ultimo saluto a Eleonora Zanon si incontreranno oggi alle 15 per i funerali al cimitero monumentale di Rimini.

Andrea Oliva