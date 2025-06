Stroncato da malore a 65 anni dopo le gare della Superbike

Un malore improvviso è costato la vita a Renato Botteghi. L’uomo aveva 65 anni e nel fine settimana ha prestato il proprio servizio come marshal per il corretto svolgimento del campionato di Superbike sulla pista del Misano World Circuit. Nel pomeriggio, al termine di un weekend di sfide in pista e dopo aver prestato servizio come marshal all’Emilia-Romagna Round del WorldSbk, Botteghi ha accusato un malore.

Subito soccorso dal personale sanitario, è stato immediatamente trasferito al Medical Center dove gli operatori hanno fatto di tutto per rianimarlo. Gli sforzi sono stati vani. L’uomo ha perso la vita a causa di un arresto cardiaco. Misano World Circuit e Dorna WSBK Organization, società organizzatrice del campionato, hanno voluto esprimere profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai colleghi.

"Il ruolo dei marshal – sottolineano Misano World Circuit e Dorna – è fondamentale per lo svolgimento in piena sicurezza degli eventi motoristici. Siamo grati per il lavoro che svolgono e siamo profondamente addolorati per questa perdita che arriva al termine di un weekend che si è svolto al meglio, anche grazie al loro prezioso contributo". Cordoglio e vicinanza alla famiglia sono stati espressi anche dall’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, presente in circuito.

Il presidente della Regione, Michele de Pascale, si è unito al cordoglio dell’assessora Frisoni: "Siamo vicini alla famiglia di Renato Botteghi, a cui ci stringiamo anche a nome di tutta la comunità regionale, per la grave perdita".