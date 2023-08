Stroncato da un malore

Era in vacanza a Rimini insieme alla famiglia, quando è stato colpito da un infarto. Lutto nel mondo della polizia penitenziaria: gli agenti di tutta Italia piangono la scomparsa del commissario Rosario Romano, comandante del carcere di Mantova. Aveva 56 anni. La notizia è stata diffusa ieri pomeriggio dal portale poliziapenitenziaria.it, che ne ha condiviso un ricordo commosso e sentito del commissario. "Rosario Romano, comandante di reparto del carcere di Mantova, proveniva dal ruolo degli ispettori. Era stato tanti anni in servizio nel carcere di Ferrara e per un pò di tempo ha fatto anche il tutor nella Scuola di Formazione di Parma. È stato colpito da un arresto cardiaco mentre era in vacanza a Rimini, sulla costiera romagnola" conclude la nota. Dice di lui un collega che lo conosceva bene: "Lui è sempre stato orgoglio di due cose: la sua divisa e il suo essere fieramente siciliano. Ha sempre creduto nella legalità e nella bellezza della sua terra". Esattamente un anno fa, perdeva la vita nelle stesse circostanze sulle spiagge della Calabria, l’ispettore Luca Frongia.