Stroncato da un malore mentre coltiva l’orto. Muore un pensionato di Santarcangelo

La telefonata ai soccorsi è partita quasi immediatamente, quando i familiari si sono accorti che l’uomo, un pensionato di 79 anni, si era improvvisamente accasciato a terra mentre si trovava nell’orto fuori casa.

Una telefonata che intorno alle 10 di ieri mattina ha fatto accorrere in zona Sant’Andrea a Santarcangelo sia l’ambulanza e automedica del 118 che una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Rimini. Ma purtroppo, nononstante l’immediatezza dei soccorsi per l’anziano non c’è stato più nulla da fare.

Fulmineo e fatale è infatti risultato per il pensionato classe 1946 il malore che lo ha colpito mentre l’uomo si trovava appena fuori casa, nel proprio orto, intento ad arare e coltivare una porzione di terreno attraverso l’ausilio di una motozappa. Forse, proprio lo sforzo di quell’attività quotidiana hanno indotto l’infarto fulminante che purtroppo non ha lasciato scampo al 79 enne. Dell’accaduto è stata informata anche l’autorità giudiziaria, ma è apparso chiaro come si sia trattato di una tragedia e decesso per cause naturali, che non ha necessitato di ulteriori approfondimenti.