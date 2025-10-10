Studentato a tempo record: "Sarà pronto per la primavera". Potrà ospitare fino a 30 universitari

Sarà il primo studentato pubblico per gli universitari realizzato dopo 16 anni. Era il 2010 quando inaugurò quello all’ex Palace hotel, vicino alla stazione. Da allora più nulla. Fino a quando – a febbraio di quest’anno – il Comune e la Renco, società immobiliare che sta realizzando a Viserba il nuovo quartiere residenziale nell’area ex Corderia (250 case) hanno trovato l’intesa per costruire lì anche alloggi per universitari. Dopo la firma, il cantiere sta marciando a ritmi record. Anche perché i lavori, finanziati da fondi Pnrr, vanno ultimati entro giugno 2026 per non perdere i finanziamenti.

Il nuovo studentato sarà pronto prima. La consegna degli alloggi è prevista a marzo 2026. Il cantiere procede spedito. L’edificio dove si stanno realizzando gli alloggi per gli studenti è uno di quelli storici dell’ex Corderia, in via Marconi. Inizialmente l’accordo tra il Comune e la Renco era quello di costruire lì case popolari. Poi la svolta: meglio fare uno studentato, potendo contare sui fondi Pnrr messi a disposizione per nuovi alloggi per universitari. Di cui, a Rimini, c’è bisogno come il pane. Gli studenti fuorisede che alloggiano in città sono il 44% degli iscritti, e il Palace hotel è l’unico studentato pubblico. A cui si aggiungerà tra pochi mesi quello di Viserba. Sono 9 gli alloggi previsti all’interno dello storico edificio di ingresso dall’ex Corderia – disposti su due piani – e avranno tra i 24 e i 30 posti letto. "Il numero definitivo dei posti – sottolineano da Palazzo Garampi – verrà concordato in questi mesi con Ergo (è l’azienda regionale per il diritto agli studi degli universitari) che gestirà la struttura".

L’edificio, che Renco sta riqualificando con l’uso di tecnologie e materiali moderni, "sarà allacciato alla centrale di teleriscaldamento presente a Viserba per garantire una maggiore efficienza energetica". I lavori si concluderanno entro marzo 2026, poi Renco consegnerà le chiavi dello studentato al Comune. I posti verranno assegnati da Ergo agli universitari durante l’estate. I ragazzi potranno entrare nello studentato da settembre. Il prossimo andrà realizzato in una delle aree dell’ex Questura. La struttura prevista, di 80 posti, sarà a carico della Provincia. Ma i tempi e i costi dei lavori, a oggi, restano ancora un’incognita.

Manuel Spadazzi