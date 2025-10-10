Atenei intolleranti
Atenei intolleranti
Rimini
Studentato a tempo record: "Sarà pronto per la primavera". Potrà ospitare fino a 30 universitari
10 ott 2025
MANUEL SPADAZZI
Cronaca
  Studentato a tempo record: "Sarà pronto per la primavera". Potrà ospitare fino a 30 universitari

Studentato a tempo record: "Sarà pronto per la primavera". Potrà ospitare fino a 30 universitari

Gli alloggi ricavati in un edificio dell'ex Corderia di Viserba. I prossimi saranno all'ex Questura

Sarà il primo studentato pubblico per gli universitari realizzato dopo 16 anni. Era il 2010 quando inaugurò quello all’ex Palace hotel, vicino alla stazione. Da allora più nulla. Fino a quando – a febbraio di quest’anno – il Comune e la Renco, società immobiliare che sta realizzando a Viserba il nuovo quartiere residenziale nell’area ex Corderia (250 case) hanno trovato l’intesa per costruire lì anche alloggi per universitari. Dopo la firma, il cantiere sta marciando a ritmi record. Anche perché i lavori, finanziati da fondi Pnrr, vanno ultimati entro giugno 2026 per non perdere i finanziamenti.

Il nuovo studentato sarà pronto prima. La consegna degli alloggi è prevista a marzo 2026. Il cantiere procede spedito. L’edificio dove si stanno realizzando gli alloggi per gli studenti è uno di quelli storici dell’ex Corderia, in via Marconi. Inizialmente l’accordo tra il Comune e la Renco era quello di costruire lì case popolari. Poi la svolta: meglio fare uno studentato, potendo contare sui fondi Pnrr messi a disposizione per nuovi alloggi per universitari. Di cui, a Rimini, c’è bisogno come il pane. Gli studenti fuorisede che alloggiano in città sono il 44% degli iscritti, e il Palace hotel è l’unico studentato pubblico. A cui si aggiungerà tra pochi mesi quello di Viserba. Sono 9 gli alloggi previsti all’interno dello storico edificio di ingresso dall’ex Corderia – disposti su due piani – e avranno tra i 24 e i 30 posti letto. "Il numero definitivo dei posti – sottolineano da Palazzo Garampi – verrà concordato in questi mesi con Ergo (è l’azienda regionale per il diritto agli studi degli universitari) che gestirà la struttura".

L’edificio, che Renco sta riqualificando con l’uso di tecnologie e materiali moderni, "sarà allacciato alla centrale di teleriscaldamento presente a Viserba per garantire una maggiore efficienza energetica". I lavori si concluderanno entro marzo 2026, poi Renco consegnerà le chiavi dello studentato al Comune. I posti verranno assegnati da Ergo agli universitari durante l’estate. I ragazzi potranno entrare nello studentato da settembre. Il prossimo andrà realizzato in una delle aree dell’ex Questura. La struttura prevista, di 80 posti, sarà a carico della Provincia. Ma i tempi e i costi dei lavori, a oggi, restano ancora un’incognita.

