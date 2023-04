Studente minacciato con il coltello Paura in centro: preso il malvivente

Un’altra rapina messa a segno nella zona dei locali della Vecchia pescheria. Nella notte a cavallo tra sabato e domenica, uno studente turco in Italia con il programma Erasmus è incappato in un 22enne, italiano di seconda generazione, che gli ha puntato contro un coltello a scatto con una lama di tredici centimetri, obbligandolo a svuotare il portafogli. Una volta intascato il misero bottino (appena 20 euro), il giovane rapinatore ha preteso che la vittima gli consegnasse la carta di identità e ha scattato una foto del documento con lo smartphone. "Non ti azzardare a denunciarmi, altrimenti ti vengo a cercare" è stata la minaccia rivolta allo sfortunato studente. A quel punto il 22enne ha cercato di far perdere le proprie tracce, ma per sua sfortuna, mimetizzati tra i clienti che a quell’ora affolavano le ‘Cantinette’, c’erano anche i poliziotti della squadra mobile, che nel giro di poco lo hanno rintracciato mentre cercava di svignarsela.

Nella fuga, il 22enne aveva provato ad imboscare il coltello sotto una macchina parcheggiata, ma l’arma è stata ritrovata dagli agenti della squadra mobile, così come la banconota da 20 euro sottratta poco prima, nascosta nella borsa che teneva a tracolla. Il suo arresto è stato convalidato dal giudice e al momento si trova in carcere. E’ questa una delle operazioni che, a cavallo tra 21 e il 25 aprile, hanno visto impegnate le forze dell’ordine riminesi, scese in campo su disposizione della Questura di Rimini per un servizio di controllo straordinario, specialmente durante le ore notturne, del centro storico e della zona della Vecchia pescheria. Pattuglioni interforze - composti da donne e uomini di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, supportati dalle unità dei reparti prevenzione crimine di Bologna - che hanno perlustrato a piedi le zone della movida riminese. Un’attività capillare, voluta e coordinata dal prefetto Rosa Maria Padovano in accordo con il comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza. Controlli massicci, che hanno portato all’arresto, da parte della polizia di Stato, di due persone: al rapinatore 22enne va infatti ad aggiungersi un uomo finito in manette per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna. Denunciate a piede libero 5 persone: 2 per ricettazione, in quanto trovate a bordo di uno scooter rubato, altre 2 perché trovate ubriache al volante, ed una quinta per rapina e minacce. La polizia amministrativa della Questura ha inoltre controllato 11 locali, facendo scattare tre multe.

Lorenzo Muccioli