Studenti a lezione dagli amici di Cuore21: "La sindrome di Down non è una malattia"

L’associazione Cuore21 di Riccione offre aiuto a persone affette dalla sindrome di Down: li rende più indipendenti e parte attiva della società. Fanno parte di questa associazione volontari ed educatori che organizzano incontri con i ragazzi nelle scuole, per spiegare loro che la sindrome di Down non è una malattia, ma una condizione genetica. Il nostro progetto con Cuore21 è iniziato con una lezione in cui abbiamo conosciuto Luca, uno dei ragazzi dell’associazione. Insieme agli altri volontari ci ha spiegato le caratteristiche fisiche di chi come lui è affetto dalla sindrome. Abbiamo anche imparato come avere un linguaggio appropriato, parlando di questa particolarità genetica e durante un incontro in palestra, degli esperti ci hanno proposto delle attività fisiche per conoscere meglio il nostro corpo. Ci hanno spiegato che il nome Cuore21 nasce dal fatto che le persone con sindrome di down, nel ventunesimo cromosoma presentano tre coppie anziché due. Questo progetto ci ha aiutato a capire e conoscere meglio chi è affetto da questa sindrome, coinvolgendoci in progetti interessanti, per farci divertire anche insieme agli amici di Cuore21.

Samirha Di Sciuva,

Martina Bartolucci e

Marcello Renzi I D