Studenti a lezione di cinema

Titoli di coda per il progetto “E la nave va... tutti a bordo con Fellini” nell’istituto Itts Belluzzi-Da Vinci. L’iniziativa partita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, verteva sul cinema, Fellini e l’inclusività. Obiettivi? Fornire elementi base per la comprensione del linguaggio cinematografico, attraverso la conoscenza della storia del cinema con un’attenzione particolare ad alcune tematiche tratte dai film di Federico Fellini, come l’inclusione del diverso (La strada) e il ruolo della donna nell’ideologia fascista (Amarcord). Successivamente è stata prevista la realizzazione di un cortometraggio dedicato ai luoghi di felliniana memoria. Nella prima parte del progetto, il focus era sulle competenze storico-testuali del cinema mentre, nella seconda parte gli studenti e i docenti sono stati guidati ad una analisi critica delle immagini, affinché venisse stimolata grazie ai film di Fellini, l’esistenza di una Rimini che sogna con gli occhi del regista. Idea che è diventata oggetto del cortometraggio nella fase finale. In una scuola, prevalentemente tecnica, come l’Itts Belluzzi-Da Vinci, l’educazione audiovisiva, con richiami all’area tecnica e umanistica, ha sviluppato, nei ragazzi, un approccio al pensiero creativo ed è diventato per la loro formazione un valore aggiunto. Una didattica laboratoriale che ha favorito l’inclusione degli studenti più fragili o in situazione di disabilità e ha ridotto il gap di genere. Punti, che si vedono chiaramente

nel corto "Bolle", prodotto dagli stessi ragazzi. La trama, nel finale, suggerisce a chi vede le immagini, una visione della realtà che può sorprendere e riempire la vita di significato anche nelle cose semplici.

Aldo Di Tommaso