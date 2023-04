Studenti a lezione di liscio: in cattedra Moreno ’il biondo’

Una lezione speciale l’altro ieri per i ragazzi della scuola media ’Franchini’. In cattedra per un giorno è salito Moreno Conficconi, meglio noto come Moreno il ’biondo’. Musicista, compositore e produttore, uno dei protagonisti dell’orchestra spettacolo di Raoul Casadei, Moreno il ’biondo’ è il cofondatore del gruppo Extraliscio e si è esibito anche con Jovanotti. Giovedì, nell’incontro (tenutosi all’istituto ’Molari’) organizzato dal docente Gian Maria Cordiviola, ha tenuto una lectio magistralis sul liscio a suon di musica. Il finale è stato strepitoso: Moreno ha fatto cantare ai ragazzi Romagnia mia e La fermata tra gli applausi.