Studenti a ‘lezione’ di pesca alla tratta

Oltre 150 alunni, questa mattina, faranno un’esclusiva esperienza marinara. Dalle 10 in poi, nello specchio d’acqua davanti a piazzale Kennedy in prossimità della zona 17 di Riccione, potranno assistere a una dimostrazione della tradizionale pesca alla tratta, che in tempi di guerra veniva praticata soprattutto dalle donne. A organizzarla è la Lega Navale con l’ausilio dello storico pescatore Marino Pronti, che è pure autore di pubblicazioni marinare. La rievocazione avrà scopo didattico dimostrativo e godrà dell’autorizzazione del ministero delle Politiche agricole e della supervisione dell’Ufficio locale Marittimo. Per legge infatti, questo tipo di pesca da diversi decenni non viene più praticata. Per gli scolari, che arriveranno anche da altri comuni limitrofi, sarà comunque una singolare lezione, che li porterà indietro nel tempo, all’insegna del rispetto della natura. Il pescato infatti, sarà rimesso in mare.