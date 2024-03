Studenti al Galli per vedere l’opera lirica

Tutti a teatro al Galli di Rimini. Il 30 dicembre è andata in scena “La Tosca”, opera del grande Giacomo Puccini. Per l’occasione è stato organizzato un evento per gli studenti del nostro istituto, preceduto dall’incontro ’Scuola all’opera’ a cui hanno partecipato tutte le classi seconde. Si è trattato di un appuntamento di preparazione e confronto con il maestro Michele Pirani, presidente dell’associazione Astrifiammante aps. Un gruppo di studenti accompagnato da alcuni insegnanti e rappresentanti dei genitori ha avuto la possibilità di assistere alla prova generale. La bellezza del teatro affascina chiunque entri da quel portone. Subito si viene avvolti da una bella magia, quella delle luci, quella della bravura degli attori che trasmettono emozioni nelle scene e nei personaggi. Quella di Tosca è una storia importante ma che non ha scoraggiato gli studenti, che all’uscita hanno manifestato grande soddisfazione. Siamo fiduciosi che questa esperienza possa ripetersi e speriamo che sia rivolta sempre a più ragazzi e studenti appassionati di teatro, cultura e Storia".

I. Giannini- G. Gori II C