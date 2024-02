Studenti al ‘lavoro’ in biblioteca Gli studenti del liceo Volta-Fellini parteciperanno a uno stage di formazione come bibliotecari, promosso dalla biblioteca comunale di Riccione. L'iniziativa mira a promuovere la lettura tra i giovani per stimolare curiosità e pensiero critico. Oltre mille studenti coinvolti, con progetti in corso anche per le scuole primarie e secondarie.