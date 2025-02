Studenti americani a lezione di piadina

Dall’America a Santarcangelo per scoprire tutti i segreti della città. Dopo il viaggio studio degli studenti del "Molari" a Portsmouth lo scorso ottobre, è arrivato il momento di ricambiare la visita per gli alunni della Portsmouth High School che saranno a Santarcangelo la prossima settimana. La delegazione formata da 8 studenti, accompagnati da tre insegnanti, sarà accolta in municipio per poi spostarsi nel centro storico, insieme alla Pro Loco. I ragazzi saranno coinvolti anche in un laboratorio sulla piadina, con gli Amici del Mulino di Poggio Torriana, e in una lezione di tamburello allo Sferisterio, con l’associazione Pallone Tamburello "Lorenzo Amati".

In attesa degli studenti americani, oggi si chiude invece la bella iniziativa rivolta agli alunni delle primarie locali ‘Libriamoci’, che ha visto in programma una serie di letture con volontari e amministratori della giunta, nelle scuole. Anche il sindaco Sacchetti ha preso parte alle letture. L’iniziativa "Libriamoci" è nata con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e adulti sul valore e i benefici della lettura per la crescita, la conoscenza e la relazione con l’altro.