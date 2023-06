Studenti controcorrente "Lasciateci fare gli scritti"

Sono sette i ragazzi di Montescudo-Montecolombo che ci tengono a finire il percorso della secondaria di primo grado (le medie) come tutti gli altri, amici e colleghi di scuola, di Ospedaletto, dove hanno frequentato fino all’ultimo giorno, nonostante l’alluvione. Ma questa volta, a impedire loro di partecipare alla parte scritta della prova, è una decisione dall’alto, da Roma, che invece di essere un privilegio potrebbe trasformarsi quasi in un torto. Perchè lo Stato ha esonerato dagli esami scritti, anche di terza media, tutti i residenti in zona rossa, come appunto risulta essere il Comune di Montescudo-Montecolombo, riconosciuto dallo Stato come zona alluvionata. Ma ora arriva un appello: "Chiediamo che i nostri figli – dice Flavia Merico, una mamma di uno dei 7 ragazzi di Montescudo ’inibiti’ alla prova scritta – possano sostenere l’esame di terza media come tutti gli altri, scritti compresi, presso l’Istituto comprensivo di Ospedaletto dove hanno frequentato la scuola i nostri figli. Capiamo la decisione dello Stato nei confronti delle popolazioni nei territori devastati dall’alluvione, ma i nostri figli in un certo senso si sentono privati di un traguardo, raggiunto con i propri sforzi e la propria costanza, come i loro coetanei compagni di banco. Chiediamo alle istituzioni di darci una mano e di risolvere questo nodo che per noi è molto importante. Abbiamo pochissimo tempo, perché gli scritti iniziano domani, lunedì, con il tema di Italiano. Il poco preavviso, visto che l’informazione ci è giunta venerdì, ci ha davvero sorpresi".

L’appello viene lanciato, ma manca davvero poco. Tra l’altro le famiglie di Montescudo confermano che i propri figli non hanno vissuto particolari disagi a causa dell’alluvione, anzi potendo frequentare regolarmente la scuola ad Ospedaletto: "Per quanto riguarda le nostre famiglie i nostri figli hanno potuto frequentare regolarmente – conferma Flavia Merico –, escluso il giorno in cui la scuola stessa era chiusa, i nostri ragazzi ci tengono davvero a finire l’anno scolastico come tutti gli altri compagni di Ospedaletto".