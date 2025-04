Studenti dell’Einaudi-Molari in visita nei luoghi simbolo della battaglia contro la mafia

Un itinerario della coscienza civile, tra i simboli della lotta alla criminalità organizzata. Si è concluso con successo il viaggio d’istruzione delle classi terze dell’Istituto Einaudi–Molari di Rimini-Santarcangelo, realizzato nell’ambito del progetto ‘Educazione alla legalità’. Tante le tappe significative: da via D’Amelio, luogo della strage in cui caddero il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, al ‘bunkerino’, passando per le case di memoria di Pino Puglisi, Peppino Impastato e Felicia Bartolotta. A guidare e accompagnare il percorso, l’assessore riminese Francesco Bragagni, in rappresentanza dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini. "Recarsi nei luoghi simbolo della lotta alla mafia è stata una grande emozione anche per me – sottolinea Bragagni – e uno stimolo ancora più intenso a promuovere la cultura della legalità nel nostro territorio". In via D’Amelio, gli studenti hanno sostato presso l’ulivo della memoria, simbolo di pace e resistenza. Qui, tra cartoline e testimonianze visive, hanno ritrovato anche i materiali della mostra ‘Una vita contro la mafia’, realizzata con il coordinamento della professoressa Daniela Gravina. Importanti anche gli incontri con testimoni diretti: Piergiorgio Morosini, presidente del tribunale di Palermo, e Giovanni Paparcuri, sopravvissuto all’attentato a Rocco Chinnici e collaboratore di Falcone e Borsellino. "Non è semplice per ragazzi così giovani confrontarsi con realtà che all’inizio possono apparire distanti e complesse – aggiunge Bragagni – ma grazie alla guida dei docenti e l’esempio delle coraggiose vittime che hanno conosciuto attraverso la realizzazione della mostra, sono riusciti a sviluppare grande maturità e attenzione verso questi temi". Un viaggio nella memoria per costruire il futuro, nel segno della legalità e dell’impegno civile.

a.d.t.