Studenti di altre regioni arruolati negli hotel

Federalberghi trova personale per gli hotel anche nelle scuole professionali della Toscana. La collaborazione con l’Istituto tecnico economico, ad indirizzo turismo e relazioni internazionali e marketing (Rim) di Arezzo, ha portato diversi studenti a Riccione per uno stage negli hotel. Ieri sono arrivati sedici studenti. Sono minorenni, staranno un mese negli alberghì della città, una dozzina quelli coinvolti. Diversi studenti tra questi proseguiranno la stagione al termine del periodo di stage. Saranno impegnati nell’attività di front office e back office. Non sono gli unici studenti coinvolti nel progetto perché sempre Federalberghi ha avviato una collaborazione con l’Isis M. Buonarroti–V. Fossombroni del pesarese per uno stage degli studenti del 3° e 4° anno. Anche in questo caso sono quindici gli studenti coinvolti. Infine da non dimenticare la collaborazione storica con l’alberghiero Savioli che consentirà per il tramite di Federalberghi di avere nelle strutture della città altri venti tra ragazzi e ragazze per stage. Un’occasione per gli albergatori di formare giovani studenti e fidelizzarli per il futuro. "La ricerca di collaborazioni con istituti professionali è continua – premette il direttore dell’associazione albergatori Luca Cevoli –. Quest’anno ci sono nuove opportunità, ma per portare giovani a Riccione serve la possibilità di offrire un alloggio, questo è fondamentale".

Fondamentale, ma più complicato del previsto. Il Comune aveva presentato un avviso pubblico per chiedere se c’erano imprenditori pronti a trasformare la propria struttura in foresteria per accogliere i dipendenti destinati alle attività turistiche. I prezzi devono essere calmierati (tra i 13 e i 15 euro al giorno). In cambio la giunta sta valutando sconti fiscali, probabilmente con un taglio sulla Tari. L’avviso pubblico è scaduto con la partenza del ponte del 2 giugno, e il risultato non è quello che gli albergatori si aspettavano. A quanto risulta in municipio, due sono le domande accoglibili, insufficienti a soddisfare la fame di alloggi delle strutture in città. "Stiamo valutando di estendere di altri dieci giorni l’avviso" precisa l’assessoe Christian Andruccioli. Nel frattempo la ricerca di personale sta subendo una nuova impennata dopo lo stallo che si era vissuto nelle settimane di maggio quando il maltempo e gli effetti mediatici dell’alluvione avevano rallentato la partenza della stagione. Con il ponte del 2 giugno l’estate è arrivata e sul portale di Federalberghi, cercolavoroinhotel.it, sono tornate ad aumentare le offerte da parte degli hotel. Ieri avevano superato le trecento. A mancare sono soprattutto camerieri (85 offerte), personale in cucina (79) e ai piani (74).

Andrea Oliva