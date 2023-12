Studenti di medicina: accordo tra San Marino e l’università Cattolica

L’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Repubblica di San Marino hanno siglato ieri un accordo attuativo per la formazione in medicina e chirurgia di studenti e studentesse della Repubblica. L’accordo è stato sottoscritto nella sala della presidenza della facoltà di medicina e chirurgia, alla presenza del professor Antonio Gasbarrini, preside della facoltà, da Lorenzo Cecchi, direttore della sede di Roma dell’Università Cattolica, e da Mariella Mularoni, segretario di Stato per la Sanità. "Questo accordo testimonia ancora una volta l’importanza della cooperazione e dell’internazionalizzazione, anche e soprattutto in un tema così delicato e importante com’è la formazione accademica e clinica in medicina e chirurgia – ha detto il preside Gasbarrini – Grazie a questa intesa il nostro ateneo e le strutture sanitarie di San Marino collaboreranno ancor più strettamente grazie alla particolare attenzione riservata ai giovani cittadini della Repubblica che aspirano a diventare medici e professionisti del mondo della salute attraverso un corso di laurea, com’è quello di Medicine and surgery, che davvero pone al centro del piano di studio gli studenti e i pazienti in una sempre più stretta alleanza terapeutica".