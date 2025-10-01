Studenti e nuovi alloggi. Domande per 339 posti: "La necessità è elevata"

Il diritto allo studio passa anche da Rimini. Con il bando Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca, finanziato dal Pnrr, sono state presentate candidature per 339 nuovi posti letto destinati agli studenti riminesi. Una quota significativa dentro le 4798 richieste complessive arrivate dall’Emilia-Romagna, tra Bologna, Ferrara, Parma e le altre città universitarie. L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte espansione del campus. Negli ultimi dieci anni le immatricolazioni sono salite da 4mila a 4700, con un aumento del 38% degli studenti internazionali, passati da 550 a oltre 760. Oggi gli stranieri iscritti superano le 900 unità, confermando Rimini come la sede Unibo più internazionale. Numeri che accendono i riflettori sul nodo degli alloggi: a fronte di migliaia di iscritti, i posti effettivamente disponibili superano a malapena i 100. Secondo i dati regionali, il 45% degli aventi diritto Er.Go resta escluso dalle assegnazioni. "Quando parliamo di alloggi universitari parliamo di diritto allo studio, ovvero supporto concreto alle famiglie italiane – sottolinea la ministra Anna Maria Bernini –. Ogni studente meritevole che non può proseguire gli studi per mancanza di un alloggio rappresenta una perdita per il Paese. E noi questo non lo consentiremo". La ministra rilancia: "Con l’investimento da 1,2 miliardi stiamo scrivendo una pagina nuova nell’housing universitario. Rimini, con il suo polo in crescita, ha risposto con entusiasmo, come merita un territorio con una grande tradizione di accoglienza. Potenziare gli studentati è un pilastro per un sistema universitario più inclusivo e competitivo, capace di trattenere i giovani migliori e accogliere studenti dall’estero". Sul piano locale, due i progetti già individuati dal Comune: il recupero dell’ex Corderia a Viserba, con consegna prevista nel 2026, e la previsione urbanistica per l’area ex questura di via Roma. A questi si affianca il potenziamento del Tecnopolo, con nuovi spazi e oltre due milioni di euro di investimenti, destinati a rafforzare la vocazione di Rimini come laboratorio di ricerca e innovazione. La presidente del campus, Alessia Mariotti, mette in guardia: "Urbino, con 11mila studenti, conta circa 1500 posti letto. Noi, con 4700 iscritti, poco più di 100. È evidente che qualsiasi azione volta a incrementare l’offerta non può che essere vista con favore". E aggiunge: "La necessità di residenze disponibili dodici mesi l’anno è davvero elevata. L’Ateneo non ha sempre la forza di investire direttamente in edilizia residenziale, quindi è fondamentale un’azione congiunta con Comune, UniRimini ed enti che hanno nella loro mission il diritto allo studio e le politiche abitative". Aldo Di Tommaso