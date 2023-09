Rimini, studenti Erasmus aggrediti in pieno centro: identificati e fermati due giovani

Rimini, 16 settembre 2023 – Un gruppo di quattro studenti Erasmus è stato aggredito, malmenato e rapinato da altri quattro giovani in pieno centro a Rimini. Lo scontro è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì.

Le indagini della squadra mobile di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci, hanno portato all'identificazione di due giovani che sarebbero uno l'autore materiale della rapina e delle lesioni e un altro di aver partecipato al raid. A loro la Polizia di Stato ha notificato un'ordinanza del Gip del Tribunale di Rimini.

Cos’è successo

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i quattro studenti Erasmus verso l'una di notte si trovavano in un bar del centro e, una volta fuori, sono stati aggrediti da alcuni giovani che avevano prontamente allontanato. Ma dopo poco è arrivata una nuova aggressione, durante la quale sarebbe stata strappata una catenina d'oro dal collo di una studentessa.

Le indagini della Squadra Mobile, basate sui video di sorveglianza cittadina e sulle testimonianze, hanno portato all'individuazione del giovane rapinatore già fermato lo scorso 23 aprile per un reato simile. Il giovane, che era agli arresti domiciliari a Gubbio per un altro reato, è stato portato in carcere a Perugia, mentre per l'altro ragazzo denunciato è scattato l'obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.