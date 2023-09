Studenti Erasmus rapinati. Picchiati con un casco da una baby gang. Il leader finisce in cella

Non sarà facile dimenticare le Erasmus trascorse a Rimini per quattro studenti universitari stranieri protagonisti loro malgrado di una disavventura in zona Cantinette, durante quello che avrebbe dovuto essere un normale venerdì sera di divertimento in centro. E invece, quel 14 aprile, ci ha pensato una baby gang composta da italiani di seconda generazione a rovinare la festa agli studenti Erasmus, tutti di nazionalità diverse e tra i 20 e i 25 anni, pedinati e poi rapinati all’uscita da un locale dal branco composto da quattro italiani di seconda generazione. Questo quanto ricostruito grazie alle indagini della Squadra mobile, diretta da Dario Virgili, che hanno portato all’esecuzione di due misure cautelari – una in carcere e l’altra un obbligo di firma – nei confronti rispettivamente del 21enne ritenuto il leader del branco e di un suo coetaneo, mentre il provvedimento giudiziario per un terzo componente della baby gang, minorenne, è ancora in capo alla Procura dei minori di Bologna.

Tutto si sarebbe consumato appunto intorno alle 2.20 di notte, quando il gruppo di quattro studenti infastiditi dalla baby gang già all’interno del locale in cui si trovavano sarebbero usciti in strada per rincasare. É stato a questo punto secondo le ricostruzioni che dopo poco all’esterno è avvenuta la prima aggressione, quando uno degli studenti – in tutto tre ragazzi e una ragazza – è stato raggiunto da un pugno al volto sferrato dal 21enne finito in carcere. Grazie però all’intervento di alcuni passanti, il primo round della baruffa si è presto concluso. È stato successivamente che la gang, senza mai perdere d’occhio gli studenti Erasmus, è tornata alla carica con maggior violenza. Calci, pugni e persino un casco usato come arma per colpire gli studenti ripetutamente. Così si è consumata l’aggressione in pieno centro, culminata quando il 21enne riconosciuto come autore materiale sia delle lesioni che della rapina, ha strappato dal collo della ragazza di origini scandinave una catenina d’oro e l’ha scippata della borsetta, prima di fuggire assieme ai complici.

Una notte da incubo che il gruppo di studenti ha quindi denunciato il giorno successivo, dando il via ad indagini della Squadra mobile che si sono articolate tra l’ascolto di testimoni di quella sera e la visione delle immagini delle telecamere di videoserveglianza della zona. È stato così possibile alla polizia individuare i presunti autori dell’aggressione che ha provocato a due degli studenti lesioni con prognosi di 20 e 10 giorni. Da quanto poi risultato in fase di indagine, il 21enne ritenuto autore sia della rapina che dell’aggressione in concorso all’altro indagato, era già stato arrestato in flagranza neanche dieci giorni dopo il colpo in zona Cantinette. Il giovane, infatti, il 23 aprile sera era stato arrestato dalla Mobile quando sempre in centro aveva rapinato un altro giovane studente del portafoglio. Perciò il 21enne si trovava già agli arresti domiciliari a Gubbio, da dove a seguito dell’ordinanza eseguita venerdì è stato poi trasferito al carcere di Perugia dove si trova ora, assistito dall’avvocato Carla Pennetta. L’altro indagato invece, ritenuto in concorso autore dell’aggressione e delle lesioni, è difeso dall’avvocato Carlotta Angelini e per lui è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Francesco Zuppiroli