Studenti progettano il futuro dell’impresa tra creatività e innovazione

I giovani imprenditori del domani diventano protagonisti con Techstars startup weekend. Dal 16 al 18 maggio andrà in scena l’evento dedicato a 100 studenti delle scuole superiori, impegnati a progettare un’idea imprenditoriale al fianco di 20 tutor dal mondo delle imprese. Nell’arco dei tre giorni i giovani imprenditori, divisi in team, elaboreranno un’idea imprenditoriale, presentandola poi davanti ad una giuria di esperti alla fine del percorso. L’appuntamento è nella sede di RivieraBanca a Rimini, per il progetto che coinvolge i ragazzi dai 16 ai 18 anni di 5 scuole superiori del territorio. I giovani potranno usufruire degli uffici della banca, per dare maggiore spazio alla loro creatività per dare forma alle idee imprenditoriali dei prossimi anni.

L’evento organizzato da Fattor Comune, in collaborazione con RivieraBanca, Uni Rimini e l’Unibo, vedrà i ragazzi cimentarsi in 54 ore di lavoro, al fianco di imprenditori professionisti provenienti da tutta Italia. Un’occasione unica per mettere in contatto gli studenti con il mondo del lavoro, facendo emergere il talento di ognuno di loro. Nei tre giorni sono previsti anche dei work shop sull’intelligenza artificiale, la creazione di presentazioni e il dialogo in pubblico. Skills fondamentali per interfacciarsi con il mondo del lavoro presente e futuro. "Arrivare alla quinta edizione è un bel traguardo – dice Gianluca Metalli, ceo di Fattor Comune –. Significa che la direzione di iniziative come questa è giusta. Dopo la Pandemia c’è stato un disallineamento tra il mondo del lavoro e i ragazzi, che ha lasciato questi ultimi con tante domande. Lo Startup weekend si impegna a rispondere a questi punti interrogativi nei tre giorni di lavoro, terminando con la presentazione dei progetti ad una giuria di esperti che esporrà giudizi e soprattutto consigli". Della stessa idea anche Fausto Caldari, presidente di RivieraBanca. "I giovani sono il futuro e possono collaborare con i grandi per un domani migliore".

Federico Tommasini