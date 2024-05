Studenti protagonisti a teatro

Una montagna da scalare, una scatola da aprire, una bellezza da svelare. Sono queste le parole che ci hanno guidato per realizzare uno spettacolo nel teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria lo scorso 7 maggio. Ci sono delle fasi per realizzare uno spettacolo teatrale: l’ideazione, la scrittura di gruppo del copione, le prove e infine l’entrata in scena. L’ideazione è stata differente per ogni classe, i temi trattati sono stati pensati a lungo dagli studenti, basandosi su concetti attuali e su problematiche scolastiche. Da questi pensieri è nata la serata. Nello spettacolo ‘Una montagna da scalare’, i ragazzi della 1 C hanno affrontato il tema del bullismo nell’ambiente scolastico e del peso che può avere, in particolar modo su noi giovani il giudizio altrui. ‘Una bellezza da svelare’, scritto dalla 2 C, ha trattato, in chiave medievale, tra austerità, problemi di corte e ironia, l’idea di una bellezza autentica, nascosta e unica.

In ‘Una scatola da aprire’ i ragazzi della 3 C hanno affrontato tematiche quali la diversità e la forza dell’amicizia, dimostrando come un gruppo unito possa superare ogni avversità. Nel finale gli insegnanti hanno dedicato un toccante messaggio di augurio a noi ragazzi di terza. Questi spettacoli sono stati portati in scena nella splendida cornice del teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria, il più antico teatro in legno d’Italia, è stato costruito nel 1723 e nel 1872. Qui, nel 1993, Vittorio Gassman scelse la location per registrare ‘Gassman legge Dante’. È stata una grande emozione recitare in un teatro colmo di spettatori, tra cui genitori, parenti e amici. Abbiamo anche avuto l’onore di essere presentati dalla dirigente scolastica Rosa Cimino e dal sindaco Goffredo Polidori. Sul palco c’è stato un susseguirsi di emozioni, dall’ansia e dall’agitazione iniziale alla soddisfazione e alla gioia della risposta del pubblico. Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere a tutti è stato uno solo: ognuno ha la propria bellezza e si deve accettare per quello che è, non importano i giudizi altrui. L’importante è essere se stessi, sempre.

La scuola media

di Sant’Agata Feltria