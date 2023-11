Studenti protagonisti della Giornata contro la violenza sulle donne

Anche a San Marino si celebra, come ogni anno, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per sensibilizzare la cittadinanza contro questa piaga, una delle più diffuse, persistenti e devastanti violazioni dei diritti umani al mondo, l’Authority Pari Opportunità insieme ai partner istituzionali della Rete anti violenza, associazioni e aziende del territorio, ha raccolto in un unico cartellone le iniziative di sensibilizzazione che saranno proposte nella Repubblica di San Marino. Tra gli appuntamenti di maggior rilievo, sabato verrà presentata e consegnata ai Capitani Reggenti in udienza pubblica la consueta relazione annuale dell’Authority Pari Opportunità. Il giorno prima, al Teatro Titano, alle 15, si terrà un evento di formazione con gli studenti delle scuole secondarie superiori. Da sabato e fino al 10 dicembre le 3 Torri si illumineranno di arancione, seguendo l’invito delle Nazioni Unite a colorare il mondo per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.