Studenti tornano a casa e la trovano ripulita

Altre case nel mirino dei ladri. Dopo il colpo grosso in via della Fiera (dove la sera di martedì sono stati sottratti a un professionista due Rolex dal valore di 25mila euro ciascuno), questa volta i soliti ignoti hanno colpito in via Pascoli. A dare l’allarme alcuni vicini di casa, che hanno notato due uomini, con il volto coperto, scavalcare il cancello di un’abitazione per poi fuggire via a piedi. Sul posto si sono precipitate le Volanti della polizia di Stato e poco dopo pure i proprietari, che hanno trovato la casa messa completamente a soqquadro. Da un primo, rapido inventario, pare che nulla di valore sia stato portato via. Sui furti messi a segno in via Pascoli e in via della Fiera indaga la Squadra mobile. Gli inquirenti non escludono affatto che dietro ai colpi che si sono abbattuti sulla città negli ultimi giorni, possa esserci una banda di malviventi specializzati nel razziare gli appartamenti. Ieri, intanto, brutta sorpresa per alcuni studenti universitari che alloggiano in via Duca degli Abbruzzi. Al loro rientro dopo le festività natalizie, i giovani hanno trovato l’abitazione in totale disordine, con gli armadi e i cassetti aperti. Ancora da quantificare il bottino. Le indagini sono state affidate ai carabinieri.