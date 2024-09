Studenti trasferiti a San Vito: "Lavori finiti, le aule sono pronte"

Manca una settimana alla prima campanella. Ma per gli studenti di 10 classi della media ’Saffi’ di Santarcangelo, il ritorno sui banchi avverrà altrove. I ragazzi, circa 250, dovranno fare lezione almeno fino a Natale in altre scuole, a causa dei ritardi dei lavori alla ’Saffi’. Tre classi prime e tre seconde sono trasferite alla ’Pascucci’, quattro terze all’elementare di San Vito. Una scelta fortemente contrastata dai genitori, in particolare da quelli dei ragazzi trasferiti a San Vito: alcuni di loro hanno protestato anche alla Festa dell’Unità di Santarcangelo con tanto di striscioni (foto). Nel frattempo il Comune ha già ultimato il trasloco. "Stiamo procedendo con le pulizie nei vari plessi e organizzando tutti gli aspetti tecnici relativi alla didattica – spiega la preside Giovanna Frisoni – I ragazzi troveranno tutto pronto, quando inizierà la scuola". Prevista una linea bus dedicata per gli studenti trasferiti a San Vito.