Studenti turchi a scuola di verde

Una decina di ragazzi provenienti dalla Turchia ospiti della città, per una settimana. "Uno stage alla scoperta del verde urbano e delle migliori pratiche di cura e manutenzione del patrimonio ambientale cittadino", spiega l’amministrazione comunale. I giovani ospiti, tutti tra i 14 e i 17 anni, sono studenti di un istituto superiore turco di agraria e sono presenti in Romagna questi giorni grazie a un progetto Erasmus Plus. I momenti di formazione locale vengono condotti da Luca Berardi, titolare del locale vivaio ’La signora delle erbe’ e sono incentrati su attività come la potatura in vista dell’inverno ma anche sull’acquisizione di competenze specifiche, come la distinzione tra erbacce perenni e infestanti. Attenzionato, in particolare, il vasto patrimonio di aiuole presente sul territorio a partire dalle oltre 80 sul lungomare Colombo, e poi al parco della Casa Rossa. I ragazzi sono stati accolti da sindaco e assessori.