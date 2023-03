Studiare Dante in classe con Minecraft

I videogiochi dividono e creano preoccupazioni nelle famiglie degli adolescenti: perché? Per alcuni i videogiochi significano dipendenza: non tutti riescono a dosare il tempo di gioco. Quando creano dipendenza, le persone iniziano a isolarsi dal mondo fino ad avere difficoltà a relazionarsi con familiari e conoscenti. Questa dipendenza si chiama ’gaming disorder’ e agisce come la droga: chi gioca in modo eccessivo può andare incontro al bisogno di giocare sempre di più, per sentirsi bene.

I videogiochi, se usati correttamente, possono però avere effetti positivi: il miglioramento delle abilità cognitive come risoluzione dei problemi, capacità di passare da un’attività all’altra e di svolgere un compito velocemente e bene. Minecraft, ad esempio, aiuta a stimolare fantasia e creatività, e simula la sopravvivenza con il minimo indispensabile. Permette di consolidare la capacità di stare in gruppo, consente di costruire insieme e lavorare come una squadra tanto che è perfino arrivato a scuola dove abbiamo ricreato l’Inferno dantesco e un monastero benedettino. Non condanniamo i videogiochi e giochiamo in modo responsabile.

Greta Bartolini II C