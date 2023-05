Studio a caccia di impiegato esperto in paghe e contratti

Uno studio associato con sede a Rimini sta cercando un impiegato addetto a paghe e stipendi. Il candidato dovrà avere già maturato esperienza lavorativa nella gestione dei rapporti di lavoro, soprattutto per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie, quali assunzioni e cessazioni, e i contenziosi. Si richiede, inoltre, capacità nella gestione degli adempimenti fiscali (mod. 770), degli adempimenti contributivi (Uniemens) e di quelli assicurativi (autoliquidazione Inail). Il titolo di studio richiesto è il diploma di ragioneria o la laurea in consulenza del lavoro. L’assunzione sarà con un contratto a tempo determinato, orario di lavoro spezzato (dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30). Annuncio rivolto ad ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.