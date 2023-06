Studio legale a caccia di un impiegato apprendista

Uno studio legale di Novafeltria sta cercando un giovane da assumere come impiegato addetto alla segreteria, con contratto di apprendistato. Si dovrà occupare di gestione del centralino, accoglienza clienti, gestione agenda, gestione segreteria e archivio, fascicolazione, cancelleria e posta. Viene chiesta disponibilità a trasferte verso il tribunale di Rimini e di Pesaro. Ulteriori requisiti sono una buona conoscenza della lingua inglese e di quella francese (ambedue a livello B1), del pacchetto Office e della strumentazione informatica. Preferibile il possesso del diploma di ragioneria o laurea in giurisprudenza, oltre che buone capacità relazionali e capacità di lavoro in team. L’orario di lavoro sarà di 24 ore alla settimana.

L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), e cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza dell’inserzione.