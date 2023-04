Studio legale in cerca di un giovane impiegato

Uno studio legale di Rimini sta cercando un impiegatao in età di apprendistato, quindi tra i 18 e i 29 anni. Si dovrà occupare della gestione delle pratiche di segreteria, dell’accoglienza clienti, gestione agenda appuntamenti, spedizione posta, contatti telefonici con i clienti per sollecitare pagamenti e comunicazioni varie, compilazione modulistica, accesso ufficio notifiche, fatturazion. Si richiede il posssesso di un diploma di scuola media superiore, buona conoscenza del pacchetto Office e di Internet. Il contratto sarà di apprendistato. Orario part time: 24 ore settimanali distribuite su quattro mattine dalle 8.30 alle 12.30 e due pomeriggi dalle 15 alle 19. Giorni di riposo venerdì, sabato e domenica. Per candidarsi occorre registrarsi con Spid o Cie al portale ’Lavoro per te’ dell’Agenzia regionale Lavoro e cliccare su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio.