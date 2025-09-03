Studio Lepri in lutto : "Arrigo era instancabile"

Era il 1979 quando il commercialista Arrigo Lepri decise di fondare lo studio che oggi porta ancora il suo nome. Una realtà che ancora oggi è considerata un punto di riferimento importantissimo. A Santarcangelo e non solo. Tra i primi incarichi di rilievo, ci fu anche il consorzio che costruì la diga di Ridracoli. Lo studio, negli anni, crebbe uscendo dai confini santarcangiolesi per andare ad intercettare clienti in tutta la provincia e anche oltre: attorno a Lepri si formarono molti giovani professionisti che trovarono nella sua esperienza un punto di partenza e un modello di dedizione. Oggi l’attività si divide in due sedi, una a Santarcangelo e una a Miramare di Rimini.

"Arrigo era un lavoratore instancabile – ricorda Emanuele Zangoli, commercialista, ex assessore e oggi socio dello studio –. Lo spazio che lo studio occupa oggi è il frutto di un impegno costante che lui ha messo per tantissimi anni. Ha anteposto il lavoro a molte altre cose, ed è stato un grande conoscitore della normativa tributaria e societaria, apprezzato per le sue capacità dialettiche e per la bravura nel contenzioso. Se siamo arrivati dove siamo oggi, è perché Arrigo ha tracciato la strada con il suo impegno". Dopo il pensionamento, più di dieci anni fa, Lepri aveva smesso di esercitare la professione attiva, pur rimanendo per molti un riferimento e una figura a cui chiedere un consiglio. Accanto alla dedizione assoluta per lo studio, coltivava la passione per le automobili. Santarcangiolese doc, legato profondamente alla sua comunità, lascia la moglie Antonietta e il figlio Filippo, che oggi è socio dello studio insieme a Zangoli e ad altri professionisti. Nella memoria dei colleghi e della città resterà l’immagine di un uomo che ha fatto della professione una missione, contribuendo a formare generazioni di commercialisti e a dare credibilità e solidità al suo territorio.

"Quanto accaduto ieri sera è una grande tragedia - afferma il sindaco di Santarcangelo di Romagna Filippo Sacchetti - Arrigo Lepri era una persona conosciuta e un professionista stimato da tutta la comunità. La sua morte rappresenta una grave perdita, mi stringo al dolore della famiglia a cui vanno le mie più sentite condoglianze".

l.m.