‘Stupidorisiko’: si alza il sipario per dire no alla guerra

Domani Motus Liberi porta a San Marino lo spettacolo ’Stupidorisiko - Una geografia di guerra’, prodotto da Emergency Ong Onlus, che andrà in scena a Borgo Maggiore, al Cinema Teatro Concordia, giovedì della prossima settimana alle ore 21. Interpretato da Francesco Grossi, con la regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, lo spettacolo – selezionato all’interno della 14esima edizione di Tramedautore, festival internazionale della nuova drammaturgia – è una critica ragionata, e ironica, della guerra. Racconta in forma semplice e chiara alcuni aspetti e avvenimenti della guerra e della sua tragicità, spesso dimenticati o ignorati, dando voce alle vittime e mostrando la guerra in tutta la sua stupidità. Ingresso libero fino esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare la sede di Dml: 0549-902812.