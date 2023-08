“Stuprata da tre ragazzi”: il racconto choc della turista milanese a Rimini

Rimini, 18 agosto 2023 – Arriva in pronto soccorso nel cuore della notte tra giovedì e venerdì e riferisce di essere stata violentata da tre ragazzi. Il racconto della presunta vittima - una turista milanese di circa 20 anni - al momento è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Rimini, che stanno cercando di mettere insieme i diversi tasselli di una vicenda dai contorni ancora non del tutto definiti che sarebbe avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo, vista anche l'estrema gravità dei fatti denunciati dalla ventenne milanese dopo l'accesso in ospedale avvenuto nella notte. La giovane non sarebbe stata in grado di fornire le generalità dei tre presunti aggressori che avrebbero approfittato di lei in un appartamento nella zona turistica della città. Si tratterebbe infatti di ragazzi conosciuti durante il soggiorno in Riviera e con i quali in precedenza non avrebbe mai avuto alcun tipo di contatto.

Da chiarire anche le circostanze e le modalità in cui sarebbe avvenuto il loro incontro. I militari dell'Arma, coordinati dalla Procura di Rimini, sono al lavoro per identificare il terzetto ma anche per fare pienamente luce sulla dinamica di un episodio che getta nuovamente su Rimini l'ombra degli stupri.

E' stata la stessa vittima a fornire una prima, sommaria versione dei fatti. A distanza di circa cinque o sei ore dal momento della presunta violenza, dopo essersi fatta la doccia e rivestita, la ventenne avrebbe lasciato l'appartamento al centro della vicenda e, attorno a mezzanotte, avrebbe suonato alla porta della caserma dei carabinieri in via Destra del Porto per chiedere aiuto. I militari l'hanno quindi accompagnata in pronto soccorso, dove la giovane è stata presa in carico dal personale sanitario