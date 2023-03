Stupri in spiaggia a Rimini, Butungu condannato. "Processo da rifare, mancava l’interprete"

L’arresto di Guerlin Butungu

Rimini, 25 marzo 2023 – Nella notte a cavallo tra il 25 e il 26 agosto del 2017 Rimini fu teatro di una serie di violenze efferate, inaudite. I fatti, passati alla storia come gli ‘stupri di Miramare’, sono una ferita aperta nel cuore della città, impossibile da dimenticare. Ecco perchè la notizia è destinata sicuramente a fare clamore. La posizione di Guerlin Butungu – il 26enne ex richiedente asilo congolese condannato a 16 anni (sentenza confermata in Appello e Cassazione e quindi diventata definitiva nel dicembre del 2019) per aver violentato, insieme a tre complici minorenni, una turista polacca, massacrato di botte il fidanzato e aver successivamente violentato una transessuale peruviana, oltre ad aver aggredito una turista e rapinato il compagno la notte del 12 agosto – potrebbe presto essere messa in discussione. "Riteniamo che sia stata comessa una violazione del diritto di difesa. Per questo motivo è nostra intenzione presentare un’istanza di revisione del processo definitivo che verrà depositata alla Corte d’Appello di Ancona, competente territorialmente per quanto riguarda il tribunale di Rimini". Ad annunciarlo è l’avvocato Antonio Miraglia, che insieme alla collega Liana Lotti sta seguendo le vicende processuali di Butungu. La legge ammette questa possibilità solo in...