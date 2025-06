Stupro di gruppo in Salento: trovato il video dell’orrore

Rimini, 16 giugno 2025 – Tre minuti di orrore. Che potrebbero ora contribuire a chiarire meglio la vicenda che vede implicati quattro ragazzi pugliesi tra i 22 e i 23 anni accusati dello stupro di gruppo ai danni di una 22enne turista di Rimini, commesso nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi in Salento.

L'esame degli smartphone confiscati ai giovani pugliesi avrebbe portato alla scoperta di un video, realizzato proprio da uno dei quattro indagati. Il filmato è stato acquisito dai carabinieri impegnati nelle indagini sul caso. I fatti si sono consumati a Marina di Mancaversa, località balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano (in provincia di Lecce).

Proprio qui la giovane riminese e tre sue amiche avevano preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza. Le quattro, tutte tra i 22 e i 25 anni, dopo aver conosciuto in un bar di Gallipoli quattro ragazzi del posto li avrebbero invitati a casa.

Una volta nell’appartamento, una delle quattro ragazze avrebbe deciso di uscire per appartarsi con uno dei ragazzi, ma sarebbe stata poco dopo sorpresa dagli altri giovani – almeno due – del gruppo e abusata. Il ragazzo con il quale la 22enne si era inizialmente appartata, stando a quanto emerso, non sarebbe intervenuto per fermare gli amici.

Dopo essersi confidata con le amiche, ha deciso di andare in l’ospedale. Sottoposta ad una visita ginecologica, i medici avrebbero confermato i ripetuti abusi subiti evidenziando anche la violenza con i quali sarebbero stati consumati. I quattro indagati, dal canto loro, parlano di rapporto consenziente.