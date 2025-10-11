Stupro di gruppo per una riminese in vacanza: test del Dna per gli indagati

Rimini, 11 ottobre 2025 – Le indagini sulla presunta violenza sessuale consumata lo scorso giugno nel Salento, ai danni di una giovane turista di Rimini, entrano nella fase decisiva. Nei giorni scorsi, nella caserma dei carabinieri di Casarano (Lecce), sono stati effettuati i prelievi salivari ai quattro giovani pugliesi indagati per il presunto stupro. I ragazzi – tutti poco più che ventenni e residenti tra Taviano, Taurisano e Melissano – hanno dato il loro consenso all’esame, eseguito alla presenza della genetista Giacoma Mongelli. Una procedura rapida ma cruciale. Le operazioni peritali vere e proprie prenderanno il via nei prossimi giorni, quando il laboratorio incaricato confronterà i profili genetici con le tracce repertate nelle fasi successive alla denuncia.

La vicenda risale al 12 giugno, quando una 23enne di Rimini, in vacanza in Salento con tre amiche, si è presentata in caserma raccontando di essere stata violentata. Le quattro avevano affittato un appartamento nella Marina di Mancaversa, frazione estiva del comune di Taviano.

Dopo un incontro in un bar di Gallipoli con un gruppo di ragazzi del posto, la serata sarebbe proseguita a casa delle giovani. A un certo punto, la riminese si sarebbe appartata all’esterno con uno dei ragazzi, ma – secondo la sua versione – sarebbe stata sorpresa da altri due del gruppo e costretta a subire rapporti sessuali. Il quarto ragazzo sarebbe rimasto presente senza intervenire.

Qualche ora dopo, la 23enne ha parlato con le amiche e, su loro insistenza, è stata accompagnata in ospedale: i medici, con una refertazione dettagliata, avrebbero rilevato lesioni compatibili con atti violenti. Sottoposta ad una visita ginecologica, i medici avrebbero confermato i ripetuti abusi subiti evidenziando anche la violenza con i quali sarebbero stati consumati. I quattro indagati, dal canto loro, parlano di rapporto consenziente.

Gli indagati, difesi tra gli altri dagli avvocati Biagio Palamà e David Alemanno, respingono ogni accusa e sostengono che il rapporto fosse consenziente. Una linea che dovrà confrontarsi con l’esito delle analisi genetiche e dei riscontri tecnici già avviati dai carabinieri, che subito dopo la denuncia hanno sequestrato i telefoni cellulari dei ragazzi e della presunta vittima per analizzare chat, messaggi vocali e movimenti registrati dalle posizioni gps. L’esame degli smartphone confiscati ai giovani pugliesi avrebbe portato alla scoperta di un video, realizzato proprio da uno dei quattro indagati. Il filmato è stato acquisito dai carabinieri impegnati nelle indagini sul caso. L’ipotesi di reato contestata è violenza sessuale di gruppo. Al momento nessuno dei quattro è stato sottoposto a misure cautelari.