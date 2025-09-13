Stupro in spiaggia. Violentò una turista. Vigilante condannato a sei anni e mezzo

Sei anni e mezzo di reclusione. È questa la condanna tuonata nell’aula del Tribunale di Rimini, riunito in composizione collegiale, nei confronti di un vigilantes 54enne originario di Crevalcore, nel Bolognese, a processo per l’accusa di violenza sessuale. La corte, presieduta da Adriana Cosenza, ha riconosciuto la responsabilità del 54enne per uno stupro avvenuto nell’estate di quattro anni fa, sulla spiaggia di Cattolica dove l’uomo svolgeva il servizio di vigilanza notturna e dove a finire nel suo mirino era stata una turista milanese di 22 anni.

Come riferito dalla vittima stessa agli investigatori, tutto è cominciato la sera del 10 agosto 2021, quando la 22enne si trovava con le proprie amiche in un noto locale di Cattolica. Qui il gruppo di ragazze aveva conosciuto alcuni giovani di Torino, con i quali la serata era poi continuata sulla spiaggia. Dopo circa una mezz’ora, però, amici e amiche della 22enne si erano allontanati dalla spiaggia, lasciando la giovane addormentata su una brandina. E’ stato dopo qualche ora che la ragazza si sarebbe poi risvegliata intontita, dopo aver sentito un forte dolore nelle parti intime e rendendosi conto che uno sconosciuto in quel momento la stesse violentando. Una violenza che è poi continuata per alcuni istanti anche quando la giovane, risvegliatasi, ha cercato di allontanare da sé lo sconosciuto, il quale, dopo averla implorata di non raccontare a nessuno l’accaduto, si era dileguato. A seguito dello stupro, la 22enne aveva poi sporto denuncia e dopo essersi recata in Pronto soccorso, le era stata data una prognosi di 30 giorni per l’abuso patito. Solo dopo gli accertamenti investigativi era stato possibile individuare il sospettato nel 54enne bolognese, che all’epoca appunto svolgeva servizio di vigilanza notturna sulle spiagge. Ora l’uomo è stato condannato a 6 anni e mezzo a fronte di un richiesta della pubblica accusa, rappresentata dal pm Davide Ercolani, che era stata di 8 anni di reclusione.

Francesco Zuppiroli