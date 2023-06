Stupro a Rimini, studentessa violentata in spiaggia vicino al porto

Rimini, 11 giugno 2023 – Una serata di festa, che si è trasformata in un incubo. "Ci siamo conosciuti in un locale, siamo usciti sulla spiaggia per appartarci un po' e lì mi ha stuprato". E' il racconto agghiacciante fatto da una 17enne spagnola, che ha denunciato di essere stata violentata da un italiano (maggiorenne) conosciuto ieri notte in un locale di Rimini.

La ragazza è stata portata in ospedale, sono in corso accertamenti, mentre la polizia sta cercando di ricostruire i fatti e di individuare il giovane che avrebbe stuprato la 17enne.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, ieri sera la ragazza (che è qui a Rimini per motivi di studio) è andata in un locale a Marina centro con un'amica per fare serata. A un certo punto la 17enne ha conosciuto un italiano. Si sono piaciuti, hanno iniziato a parlare e dopo un po' sono usciti insieme dal locale e sono andati sulla spiaggia nella zona del porto.

Dopo un po' la giovane è tornata nel locale, da sola. Qui si è sentita male, e poi all'amica in lacrime ha raccontato di essere stata violentata dal giovane con cui si era appartata.

La ragazza è stata portata in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, la polizia nel frattempo ha avviato le indagini e sentito già alcuni testimoni. Si sta cercando ancora l'autore della presunta violenza.

Non vi sarebbero al momento segni evidenti di violenza, il racconto delle due minorenni è ancora tutto da appurare. Entrambe risulterebbero avere un tasso alcolemico nel sangue molto elevato.

Domani saranno nuovamente ascoltate dalla Polizia.

Se confermato, non si tratta del primo episodio di violenze sessuali a Rimini e provincia negli ultimi tempi.

Un muratore di 23 anni della provincia di Pesaro è infatti finito a processo per aver abusato di una ragazza di soli 20 anni nel parcheggio della discoteca Malindi di Cattolica. L’episodio risale alla notte tra il 11 e il 12 giugno del 2022.

Uno dei casi più clamorosi, poi, ha riguardato poi il congolese Guerlin Butungu, il 26enne ex richiedente asilo congolese condannato a 16 anni per aver violentato assieme ad altri tre minorenni del pesarese una turista polacca, massacrato di botte il fidanzato e poi violentato una transessuale peruviana. I fatti, conosciuti come gli stupri di Miramare, avvennero nella notte tra il 25 e il 26 agosto del 2017.