Stuprò una ragazza Preso il latitante

Condannato per uno stupro di gruppo, furto e lesioni personali, reati che ha commesso a Rimini nel 2016, un 26enne marocchino è stato ieri rintracciato dalla polizia di Stato in un albergo di corso Novara, a Napoli, ed arrestato. Il 26enne, in ordine ai reati a lui contestati, deve ancora scontare la pena di 6 anni, 7 mesi e 23 giorni di reclusione. L’arresto è stato eseguito ieri mattina dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione emesso il 30 marzo 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna.