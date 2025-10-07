Su Berlusconi si accende lo scontro politico

"Una scelta di cui non c’era bisogno, più politica che civile". Così Ugo Baldassarri, consigliere del Partito democratico, commenta la decisione della giunta di Bellaria Igea Marina di intitolare una via a Silvio Berlusconi. La delibera, approvata nei giorni scorsi e prossima al vaglio della Prefettura, ha acceso una discussione che in città si è fatta subito simbolica. "È una decisione dal sapore partitico – spiega – che sembra voler inseguire visibilità nazionale più che rappresentare la nostra comunità. Si parla di uomo di pace, ma non dimentico le sue posizioni controverse su Ucraina e Putin. E poi non c’era motivo di forzare un iter che per legge richiede dieci anni dalla morte. È singolare poi che la via preposta (tra via De Gasperi e Piazza del Popolo) sia a due passi dal Comune".

Il consigliere dem aggiunge un paragone: "Diverso fu il caso del lungomare intitolato a Raffaella Carrà. Allora c’era un legame reale con Bellaria, qui invece manca completamente".

Dal fronte della maggioranza arriva la replica di Stefano Campisi, consigliere di Fratelli d’Italia: "Ne abbiamo parlato più volte in maggioranza e la decisione non nasce da logiche di partito. Berlusconi ha rappresentato una figura di rilievo internazionale, capace di dialogare con tutti, anche con interlocutori scomodi come Gheddafi o Putin. La sua era l’arte del compromesso, una leadership che oggi l’Italia sembra in parte aver perso". Campisi aggiunge che "non è una scelta celebrativa, ma il riconoscimento di un percorso politico che ha segnato la storia italiana". Proprio nei giorni scorsi il sindaco Filippo Giorgetti spiegava come la scelta di intitolare un via all’ex quattro volte premier fosse "un atto di riconoscimento verso una figura che ha inciso nella storia europea e nel dialogo atlantico e che oggi sarebbe necessaria nel contesto internazionale". Sul piano amministrativo, la richiesta di intitolazione è già stata trasmessa alla Prefettura, che dovrà acquisire il parere della Procura generale presso la Corte d’Appello per concedere la deroga ai dieci anni previsti dalla legge.

Aldo Di Tommaso