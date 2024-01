Su il sipario per la Tosca, al Galli l’opera di Giacomo Puccini

Si è alzato per la prima volta nel 2024, il sipario del teatro Galli. Ieri pomeriggio è andata in scena la tradizionale opera di Capodanno. Si tratta di Tosca, l’opera lirica di Giacomo Puccini. Melodramma in tre atti, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, è tratto dal dramma ‘La Tosca’ di Victorien Sardou, rappresentato per la prima volta a Roma nel 1900. Ieri pomeriggio applausi per il primo spettacolo, repliche oggi e giovedì alle 20.30. L’opera è un allestimento prodotto dal Coro lirico Città di Rimini Amintore Galli e ha il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini. Regia di Riccardo Canessa, direzione d’orchestra del maestro Massimo Taddia con l’Orchestra sinfonica delle Terre Verdiane, il Coro lirico Città di Rimini Amintore Galli preparato dal maestro Marcello Mancini e il coro a voci bianche Le Allegre Note preparato dal maestro Fabio Pecci. "La tradizione lirica, recuperata e mantenuta viva per anni dal Coro lirico Città di Rimini Amintore Galli con perseveranza e lungimiranza, è una parte importante del patrimonio culturale del nostro territorio" ha spiegato nel corso della presentazione dello spettacolo il sindaco Jamil Sadegholvaad. La Tosca al Galli ne è l’ennesima conferma.