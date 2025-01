Sua maestà il gelato. Al Sigep una sfida all’ultimo gusto. Innovazione in vetrina

È stata, ieri, un’altra giornata – la terza – di verdetti, riconoscimenti, sfide a colpi di lievito madre e specialty coffee, formazione, showcooking e, immancabili, assaggi: parliamo di Sigep World, kermesse di riferimento per i professionisti del gelato, della pasticceria e panificazione artigianale, della pizza e del caffè, in corso in Fiera fino a domani. Il lunedì rappresenta, solitamente, la giornata di maggior affluenza alla manifestazione: in attesa dei numeri ufficiali, la consuetudine sembra rispettata anche quest’anno.

Entrambi dedicati al gelato gli eventi che hanno catalizzato la curiosità dei visitatori: da una parte, i verdetti della ‘Gelato Europe cup’ (la selezione delle 4 squadre che rappresenteranno l’Europa alla finale della prestigiosa ‘Gelato World cup’, in programma fra un anno); dall’altra, quelli della nota classifica annuale del magazine Gambero Rosso, ‘Gelaterie d’Italia 2025’, che premia con il simbolo ‘Tre coni’ gli indirizzi da non perdere, regione per regione.

Alla ‘Gelato Europe cup’ a trionfare è stata la Germania che, è bene ricordarlo, ha da tempo scalzato l’Italia dal primato di produzione ed esportazione del gelato in Europa. Nella sfida tenutasi alla ‘Gelato arena’ del Sigep, il nostro Paese si è piazzato in terza posizione, superato anche dalla Francia. Il team che difenderà i colori italiani alla finale mondiale è composto da Alessandro Racca, Gabriele Fiumara e Angelo Cardella.

Quanto al volume del Gambero Rosso, ha assegnato ‘Tre coni’ a 72 gelaterie italiane: 2 in più dello scorso anno. Dieci sono in Emilia-Romagna, nessuna a Rimini (e neppure in Romagna). Rimini resta un distretto manifatturiero di eccellenza, riconosciuto in tutto il mondo, nella produzione di ingredienti e semilavorati per gelateria e pasticceria. Qui hanno sede, infatti, due colossi del settore: Leagel, a San Marino, e Mec3, a San Clemente. Entrambi hanno presentato al Sigep le proprie novità di prodotto.

Leagel ha messo in vetrina il gusto ‘Pane, burro e marmellata’: una proposta golosa e senza glutine che ricalca la classica ‘colazione all’italiana’. Mec3, invece, ha cavalcato l’onda dei social e si è presentata con il Variegato Dubai chocolate, gusto che riproduce il ‘Dubai Chocolate’, la celebre barretta ripiena e variopinta che, dallo scorso autunno, è divenuta virale su TikTok (dopo essere nata in una cioccolateria di Dubai).

A proposito di gusti ‘attuali’, non poteva certo mancare ‘Hallelujah’, l’omaggio al Giubileo: la ricetta ufficiale sarà definita oggi, in un contest cui parteciperanno 30 gelatieri da tutta Europa. Con le premiazioni del campionato italiano ‘Baristi caffetteria’ e quelle del campionato ‘Cup tasters’ (letteralmente, ‘degustatori di caffè’, la professione cui molti di noi aspirerebbero volentieri), è calato il sipario sulla terza giornata del Sigep.

Riflettori puntati, oggi, sull’arte della pasticceria: alle 17 è prevista, alla Pastry arena, la proclamazione dei vincitori del campionato italiano di pasticceria.

Maddalena De Franchis