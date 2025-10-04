Sua maestà il tartufo bianco si prende la scena. Inaugurazione con l’assessora regionale Frisoni

Una tradizione santagatese vuole che gli organizzatori della Fiera del tartufo bianco portino alle suore clarisse una crostata, affinché preghino per il bel tempo durante la manifestazione. E con il naso all’insù, tra riti propiziatori e previsioni incoraggianti, tutto è pronto per l’inaugurazione della 41ª Fiera nazionale del tartufo bianco pregiato. Domani, alle 11.30 in piazza Garibaldi, il taglio del nastro sarà affidato all’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, al presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad e al prefetto di Rimini Giuseppina Cassone. A fare gli onori di casa il sindaco Goffredo Polidori e il presidente della Pro loco Stefano Lidoni. Sono 160 gli espositori totali, la RetroMarching Band regalerà uno spettacolo itinerante di suoni, musica e colori. Due aree di artigiani e la Wine 2025, cultura e piacere del vino, allargano la proposta in Fiera, oltre ai quattro ristoranti che nel capannone preparano piatti al tartufo e funghi. "Nel corso degli anni la Fiera è cresciuta in proposte, servizi e pubblico – spiega Polidori –. Con oltre 200mila visitatori annui è tra le più apprezzate in Italia". E Lidoni conferma: "Siamo pronti ad accogliere tutti con la passione che ci accompagna da 41 edizioni". Le strutture ricettive ed enogastronomiche sono già sold out, e fioccano le richieste per l’area camper, a 200 metri da piazza Garibaldi: può accogliere 60 mezzi, con ulteriori spazi per altri 300. Ma che annata sarà per l’oro dei boschi? "La raccolta è iniziata il 1° ottobre – spiega l’esperto Marco Davide Cangini –. Piogge estive, clima favorevole ed escursione termica fanno sperare in una buona stagione per quantità e qualità". Il tartufo sarà protagonista in 8 stand specializzati da tutta Italia. Il prezzo? Variabile: si parte da 1.500 fino a 2.500 euro al kg, con punte di 3.000 euro per i pezzi migliori.