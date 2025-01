Sub di 46 anni muore nel sonno: lo trova il fratello

Rimini, 29 gennaio 2025 – Una morte improvvisa, a soli 46 anni, che ha gettato nella disperazione i genitori, il fratello e gli amici dell’associazione Sub Gian Neri, della quale ha fatto parte per quasi 15 anni, fino al 2020. A trovare il corpo di Micol Barberini è stato il fratello, domenica scorsa, preoccupato per il mancato arrivo a casa dei genitori, per il pranzo domenicale. “Mi hanno detto che Micol è morto per arresto cardiaco – racconta commosso Michele Stabellini, uno degli amici più intimi –. Micol abitava da solo, nella zona del porto.

Ci siamo conosciuti alla Gian Neri. Facevamo immersioni assieme. Lui, di mestiere idraulico, aveva conseguito anche il brevetto di sommozzatore, faceva immersioni in profondità, abbiamo svolto attività di Protezione civile in diverse occasioni. Sia al porto di Rimini, su incarico della Capitaneria, sia in altre zone d’Italia, per eventi calamitosi. Micol era appassionato di mare, in estate andava in vacanza in barca con gli amici in Croazia”. Grande commozione tra i numerosissimi soci della Gian Neri. “Micol era un ragazzone che ti parlava sempre con il sorriso, e ti metteva di buon umore”, ricorda un amico.

“Domenica 26 gennaio – il post sui social dell’associazione – è venuto a mancare improvvisamente il nostro caro amico ex socio Micol Barberini, di soli 46 anni. Molti di noi hanno avuto il privilegio di conoscerlo e questa perdita ha creato non poco sgomento nella nostra società. Ricorderemo sempre Micol per il suo grande cuore, per la sua bontà e per il suo buon umore. Appassionato subacqueo esperto è stato compagno attento d’immersione; metodico determinato e sicuro, non dava nulla per scontato ed i tuffi con lui erano sempre delle esperienze uniche. Micol è stato un socio esemplare, sempre aperto al confronto e sempre attento alle esigenze della società. Sistemava spesso il capanno (la sede in via Destra del Porto, ndr) i gommoni e le attrezzature di tutti. Grande instancabile lavoratore, nella vita ed in società, ha dedicato tanti anni al GIS ed alla Protezione Civile, spostandosi anche dalla nostra città durante tante emergenze, per aiutare le persone colpite dalle calamità. Ciao Micol, ogni volta che saremo nel blu profondo, sarai lì con noi. E salutaci Loris, che ti aveva appassionato alla subacquea”.

La Sub Rimini Gian Neri “esprime sentite condoglianze alla famiglia e agli amici che gli hanno voluto così bene”. I funerali si terranno domani alle 15,30 nella chiesa di Vergiano.