Sub scomparso al Paguro. Ricerche ancora senza esito: "Poche speranze di ritrovarlo"

"Ugo faceva il sub da anni, aveva grande passione per le immersioni. Sicuramente sarà sceso con tutte le precauzioni del caso. Parlo già al passato perché purtroppo sembra che non ci siano molte speranze". A dirlo è Brunella Quaglione, cugina di Ugo Coppola, il sub 54enne originario di Pescara, che attorno alle 13.30 di mercoledì non è più riaffiorato dopo l’immersione al relitto del Paguro, a circa 11 miglia al largo di Ravenna, organizzata dal centro riminese Dive Planet. "Ci hanno detto che le riserve di ossigeno durano circa un’ora – aggiunge Quaglione, che è consigliera comunale a Villalago (L’Aquila)– e ormai ne sono passate molte, molte di più purtroppo. Si fa strada l’idea che non ci sia più molto da fare. Sembra tutto surreale".

Coppola, residente con la madre a Pescara, dopo anni di insegnamento della lingua inglese, lavora come impiegato amministrativo in un istituto comprensivo della città abruzzese. Appassionato di storia e musica, ama suonare la tastiera, è un volontario della Protezione civile Infinity e ha da sempre una grande passione per le immersioni. È lui stesso in un post su Facebook di cinque anni fa a scrivere: "Ho la passione per l’acqua ed il mare fin da piccolissimo. Ho scoperto le bombole nel 2018 dopo oltre vent’anni da apneista (senza aver mai studiato come tale). Oggi sono Open + Nitrox ed altre specializzazioni, spero prossimo Advanced". Tra gli ultimi corsi terminati quelli ’Rescue’ e ‘Efr’, primo soccorso e gestione delle emergenze durante le immersioni. Un sub esperto, dunque. Che durante l’esplorazione del relitto della piattaforma metanifera Paguro, oggi oasi naturalistica con la parte più alta a 10 metri sotto il livello del mare e il cratere dell’esplosione che raggiunge i 35 metri, potrebbe essere rimasto incastrato o aver accusato un malore.

Dopo la pausa nella notte di mercoledì, ieri sono proseguite le ricerche del 54enne, coordinate dalla guardia costiera di Ravenna, con l’impiego dell’aereo ATR42 per la ricerca e soccorso persone da Pescara e di quattro motovedette da Ravenna, Rimini e Cervia, oltre ai sommozzatori da San Benedetto del Tronto. Fino all’imbrunire di ieri sono stati impegnati nelle operazioni anche i vigili del fuoco con una motovedetta, i sommozzatori e l’elicottero ‘Drago’ da Bologna, la finanza e un nucleo sommozzatori volontari della Protezione civile da Rimini. Le ricerche ripartono all’alba di oggi. Intanto, come spiega la cugina di Coppola, la famiglia si stringe in queste ore di grande apprensione. "Stiamo vivendo tutto nel massimo riserbo, stretti attorno alla madre di Ugo".

Milena Montefiori