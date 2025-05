"Subito i rinforzi estivi. Ogni giorno lottiamo contro rapine e furti"

La Riviera ha bisogno di rinforzi per l’estate. Servono da subito più uomini delle forze dell’ordine. Dopo gli appelli del sindaco Jamil Sadegholvaad, dei parlamentari Andrea Gnassi (Pd) e Marco Croatti (M5s) e dei sindacati di polizia, anche Confcommercio si unisce al coro e va in pressing sul governo.

"È arrivato il momento di agire. Il nostro territorio – dice Gianmaria Zanzini, presidente provinciale della Confcommercio – non può più aspettare il procrastinare delle decisioni sull’arrivo dei rinforzi estivi delle forze dell’ordine... È davvero sconfortante per noi imprenditori, in particolare per chi gestisce locali e negozi e vive la quotidianità con le porte aperte sulle strade, sapere che a pochi giorni da giugno dal ministero dell’Interno ancora non sono arrivate comunicazioni ufficiali in merito ai rinforzi. Non solo servono subito al nostro territorio, ma servono anche adeguati nel numero e duraturi nel tempo".

Per Zanzini "i rinforzi estivi delle forze dell’ordine a Rimini, a fronte della crescita di presenze prevista nei prossimi mesi, sono la richiesta minima". Anche alla luce "di sempre più frequenti episodi. Non passa giorno in cui le cronache dei giornali non riportino furti, spaccate, rapine, atti vandalici, spaccio di droga: segni di una microcriminalità diffusa in tutto il territorio provinciale, con alcune zone già ora particolarmente colpite. E prima che la stagione sia rovinata dal senso di insicurezza o, peggio, che i turisti scelgano di andare altrove, bisogna porre rimedio. Vanno potenziati da subito gli organici delle forze dell’ordine".