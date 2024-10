"Subito il salario minimo per i lavoratori"

Rispetto per l’ambiente, tutela del lavoro e valorizzazione dei giovani: sono i temi prioritari per i candidati riminesi di Alleanza Verdi Sinistra alle regionali. Ieri la presentazione alla Vecchia pescheria. La lista correrà insieme al centrosinistra, a sostegno di Michele de Pascale. I candidati del collegio di Rimini (come avevamo anticipato) sono: Sauro Pari, il presidente della fondazione Cetacea, la studentessa attivista bellariese Domenica Del Prete, la grafica riccionese Simona Pronti; Fortunato Stramandinoli, esperto in orientamento al lavoro e segretario regionale di Sinistra italiana. Tra le proposte di Avs "un’azione urgente per affrontare i cambiamenti climatici" e l’emergenza abitativa: "Serve una nuova regolamentazione sugli affitti e il costo delle abitazioni". Al centro del programma elettorale ci sono inoltre il rafforzamento della sanità e le misure di sostegno ai giovani, così come la lotta al lavoro precario: "Va istituito un salario minimo in Emilia Romagna per dare dignità ai lavoratori".