"Subito interventi per scongiurare allagamenti"

"Il territorio di Bellaria Igea Marina non è più in grado di sostenere questi fenomeni. Non possiamo continuare a dire ai cittadini che devono contare sulla fortuna di non essere colpiti". Con queste parole Gianni Giovanardi (nella foto), insieme a Massimiliano Medri, porta oggi in consiglio comunale l’interpellanza sugli allagamenti del 24 agosto, causati da quella supercella marittima che ha messo in ginocchio l’intera Riviera.

Il primo nodo riguarda la zona del porto, dove la centralina di sollevamento di largo Montello è da tempo al centro delle preoccupazioni. "Ogni volta ci viene detto che è tutto in ordine – osserva Giovanardi – ma puntualmente la zona finisce sott’acqua. È necessario capire se il problema sta nelle pompe o nella rete di raccolta delle acque piovane. Non possiamo più permetterci interventi tampone: servono soluzioni definitive".

Il secondo riguarda la fossa di via Merano, che d’inverno scarica in mare, ma d’estate resta chiusa e, con i temporali, si trasforma in una trappola. "Quando piove molto – spiega Giovanardi – la strada, le abitazioni e gli alberghi finiscono sott’acqua. Il Comune è costretto a scegliere: aprire lo scarico a mare, con il rischio di compromettere la balneazione, oppure resistere affidandosi solo alla Protezione civile. Ma anche qui non possiamo limitarci a tamponare l’emergenza: serve un piano strutturale". Una situazione che i cittadini conoscono bene. "L’acqua ha invaso ogni stanza, dalla cucina alla camera. Da 35 anni viviamo questo incubo" raccontava Elisa Imolesi, residente di via Merano, esasperata dopo l’ultima ondata di maltempo. Per Giovanardi e Medri la strada è chiara: "Il Comune deve farsi carico di queste criticità e programmare interventi mirati. Non possiamo accettare che famiglie e imprese subiscano danni ogni anno come se fosse una fatalità".

In chiusura di seduta, il consiglio discuterà anche un Ordine del giorno per commemorare Charlie Kirk, fondatore di Turning Point Usa, ucciso lo scorso 10 settembre in un attentato negli Stati Uniti. I proponenti – Caputo, Valloni (lista Noi con Giorgetti) e Campisi (Fratelli d’Italia) – sottolineano che la sua morte "rappresenta una grave perdita per tutti coloro che credono nei valori della libertà e della responsabilità" e ribadiscono che "è dovere delle istituzioni condannare con fermezza ogni forma di violenza politica o ideologica". L’impegno è a promuovere anche a livello locale momenti di confronto "civile, rispettoso e costruttivo, che valorizzino il pluralismo delle idee e la partecipazione democratica".

a. d. t.