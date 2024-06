"Subito un maxi piano per sistemare le strade"

È questione di ore. Già domani – o martedì al più tardi – Filippo Sacchetti ufficializzerà la a giunta di Santarcangelo. La lista civica Più Santarcangelo potrebbe avere due dei cinque assessori: in ballo ci sono i nomi di Pamela Fussi, già vicesindaca, del rieletto consigliere Tiziano Corbelli e di Filippo Borghesi. Per il Pd Luca Paganelli è uno dei nomi più caldi, ma girano anche quelli di Michela Mussoni e Veronica Tonti, mentre appare più difficile il ritorno in giunta di Paola Donini ed Emanuele Zangoli. Per la civica Pensa - Una mano per Santarcangelo il ballottaggio per il posto in giunta è tra Angela Garattoni, assessore uscente, e il consigliere rieletto Patrick Wild. Già fissata la data del primo consiglio comunale: si terrà mercoledì.

Sacchetti ha fretta di partire. E già a luglio ci sarà una prima importante variazione di bilancio, per finanziare "un piano straordinario per la manutenzione e la qualità urbana", annuncia il sindaco. "Questa è la priorità a cui lavoreremo da subito. Stanzieremo i fondi per interventi di sistemazione su molte strade di Santarcangelo, insieme a Hera e Anthea, e per la pulizia e la gestione delle nostre aree verdi". Sacchetti non fa cifre ancora, ma sarà un progetto corposo da molte centinaia di migliaia di euro.

Intanto procede a pieno ritmo il cantiere per la nuova maxi rotatoria a San Vito, tra le vie Tosi, Vecchia Emilia e la Tolemaide. La rotonda comincerà a prendere forma a partire dal 29 giugno, giorno a partire dal quale sarà rimosso il semaforo. Fino al 31 luglio, tutti i mezzi provenienti da San Vito dovranno svoltare obbligatoriamente in via Tosi (verso Santarcangelo), quelli di Santa Giustina avranno la svolta obbligata verso la Tolemaide. Chi proviene da via Tosi potrà proseguire sulla Tolemaide o svoltare a destra in via Vecchia Emilia, mentre chi arriva dalla Tolemaide potrà svoltare a destra in via Vecchia Emilia oppure procedere su via Tosi.

Sempre a San Vito, da domani e fino al 28 giugno sono in programma ulteriori lavori alla rete del gas, tra le vie Torino e San Vito. Via San Vito sarà petanto percorribile senso unico alternato all’altezza dell’incrocio con via Torino, dove sarà vietato l’accesso e l’uscita dall’incrocio interessato.