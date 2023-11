Successo a Colmar per i giovani cuochi. E ora gli open day

Reduce dalla partecipazione di alcuni giovanissimi futuri cuochi al Salone internazionale del turismo a Colmar, in Francia, l’istituto alberghiero di Bellaria è già al lavoro per organizzare iniziative e open day rivolti ai futuri studenti della scuola. Il primo si terrà il 14 dicembre. Il secondo il 18 gennaio. Entrambi gli appuntamenti si terranno nel pomeriggio, dalle 15 alle 17. Intanto la scuola tira un bilancio della spedizione fatta a Colmar. Dove, insieme alla nutritissima bellariese e romagnola, gli alunni dell’istituto alberghiero, guidati dal loro docente, lo chef Marco Rossi, si sono cimentati nella produzione, in gran quantità, delle tradizionali lasagne e degli ’straca dent’. "È stata davvero un’esercitazione speciale – segnalano dalla scuola – per i nostri allievi, impegnati a dosare e a unire i vari ingredienti al fine di preparare specialità tipiche della nostra regione".